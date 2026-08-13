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13 августа, 11:29

Политика

Более 1,1 млн избирателей подали заявления на ДЭГ на выборах в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,1 миллиона избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму, сообщила на заседании председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

По ее словам, количество заявлений на ДЭГ составило 1 миллион 144 тысячи 833. Кроме того, более 240 тысяч заявлений подано для голосования по месту нахождения.

Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. На момент последней редакции в федеральном бюллетене указаны 11 партий: "Единая Россия", "Яблоко", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Новые люди".

Российские граждане, которые в это время будут находиться за рубежом, смогут отдать свой голос на избирательных участках при диппредставительствах как минимум в 31 стране мира. Среди них, например, Болгария, Великобритания, Южная Корея и другие.

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