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13 августа, 12:08

Транспорт

Москвича лишили водительских прав за пьяную езду на электросамокате

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Мировой судья судебного участка № 210 района Филевский Парк признал 37-летнего москвича виновным в управлении электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. Дело рассматривалось по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения").

Суд установил, что в вечернее время мужчина управлял электросамокатом без номерного знака мощностью 0,889 киловатта. Такая мощность приравнивает самокат к двухколесному мопеду, поэтому он подлежит обязательной регистрации, а для управления им необходимо специальное право.

По результатам химико-токсикологического исследования содержание этанола в крови нарушителя превышало допустимую норму в 7 раз.

Ранее похожая ситуация произошла в Подмосковье. Там мужчину остановил на дороге сотрудник ДПС. Выяснилось, что у злоумышленника была не погашена судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Несмотря на это, он вновь был замечен за рулем электросамоката в пьяном виде.

Суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы. Кроме того, ему запретили на 4 года и 6 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Житель Нижегородской области лишился прав из-за пьяной езды на самокате

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