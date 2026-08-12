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12 августа, 13:47

Транспорт

Более 66 тыс штрафов получили пользователи электросамокатов в Москве с начала сезона

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пользователи электросамокатов в Москве получили более 66 тысяч штрафов с начала сезона за несоблюдение правил поездок. Еще 105 тысяч аккаунтов заблокировали за грубые и повторные нарушения, сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Чаще всего граждан штрафуют за езду вдвоем на одном самокате, проезд по пешеходному переходу без спешивания и движение не по велополосе. Такие случаи фиксируют Ситуационный центр ЦОДД, ГАИ и операторы аренды.

Ликсутов отметил, что сотрудники Госавтоинспекции и сервисы кикшеринга проводят еженедельные рейды, а специалисты Ситуационного центра ЦОДД круглосуточно следят за дорожной ситуацией по камерам в режиме онлайн.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что скорость движения электросамокатов на тротуарах не должна превышать среднюю скорость пешеходов, то есть 5–6 километров в час. По ее мнению, это решение обезопасит самих пешеходов.

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