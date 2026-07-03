03 июля, 16:03Транспорт
В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов до скорости пешеходов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Скорость движения электросамокатов на тротуарах не должна превышать среднюю скорость пешеходов, заявила в беседе с ТАСС первый зампред Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Она пояснила, что если у граждан нет возможности двигаться на электросамокатах где-то еще, кроме как по тротуару, то скорость их движения должна быть не выше скорости движения пешехода, то есть 5–6 километров в час. Такое решение в итоге обезопасит самих пешеходов, уверена депутат.
Ранее стало известно, что МВД и Минтранс России обеспечат государственную регистрацию средств индивидуальной мобильности (СИМ) с установкой номерных знаков к 2028 году.
Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036-го. В целом безаварийное движение с участием электросамокатов и других СИМ предлагается наладить за счет введения новых мер регулирования.