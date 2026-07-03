В Подмосковье задержан пятый фигурант дела о массовом отравлении наркотиками

Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

В Солнечногорске задержан пятый фигурант дела о массовом отравлении наркотиками, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Подмосковью.

По информации следствия, 41-летний мужчина 26 июня передал запрещенные вещества курьеру для последующей отправки по адресу заказчика в частный дом в деревне Бакеево. Он обвиняется по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере".

По ходатайству следователя злоумышленник арестован. Кроме того, между обвиняемыми была проведена очная ставка, а также был изъят и осмотрен мобильный телефон фигуранта. Продолжается сбор и закрепление доказательств.

О массовом отравлении в Солнечногорске стало известно 27 июня. Два человека погибли, еще семерых госпитализировали, при этом состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел в ходе празднования дня рождения, один из обвиняемых заказал у своего знакомого наркотики. В ночь на 27-е число курьер доставил их покупателю, который разделил их между гостями.

В настоящий момент обвинение предъявлено еще четырем мужчинам. У двух из них были найдены 149 свертков с запрещенным веществом, которые злоумышленники хотели продать.

