Число пострадавших от отравления едой в Астраханской области выросло до 14

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Число пострадавших после приема пищи в гастрономе Астраханской области увеличилось до 14, включая 4 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

При этом ведомство уточнило, что одна из отравившихся женщин скончалась. Предварительно установлено, что источником инфекции стали рыбные котлеты.

"У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. Проверка продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

О случившемся стало известно 27 июня. Пострадавшие употребили готовую продукцию, изготовленную на предприятии общественного питания с обслуживанием на вынос. Их доставили в инфекционный стационар.

Ранее в Адыгее приостановили работу заведения "Ешь" на 20 суток из-за нарушений санитарных норм, которые привели к заболеваемости вирусным гепатитом А у нескольких десятков людей. Индивидуальный предприниматель на судебное заседание не явился. Он также не предоставил суду никаких материалов, подтверждающих устранение нарушений.

