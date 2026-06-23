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23 июня, 18:28

Происшествия

Кафе в Адыгее приостановило работу из-за вспышки гепатита А

Фото: МАХ/"Суды Республики Адыгея"

Теучежский районный суд Республики Адыгеи приостановил работу заведения общественного питания "Ешь" на 20 суток из-за нарушений санитарных норм, которые привели к заболеваемости вирусным гепатитом А у нескольких десятков людей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"С 27 мая по 14 июня 2026 года в Теучежском районе была зарегистрирована групповая заболеваемость вирусным гепатитом А среди 19 жителей района, 44 человека – круг контактировавших с заболевшими", – отметили в суде.

По результатам проверки, проведенной территориальным отделом управления Роспотребнадзора по республике, были обнаружены нарушения санитарно‑эпидемиологических норм, а именно:

  • к приготовлению блюд привлекали сотрудников без медицинских книжек;
  • не проводился ежедневный осмотр работников;
  • не соблюдались условия хранения продуктов, установленные изготовителем;
  • в кафе были зафиксированы грязь и следы жира, а на стенах в районе мойки – плесень.

Индивидуальный предприниматель на судебное заседание не явился – ходатайствовал о рассмотрении дела без его участия. При этом он не предоставил суду никаких материалов, подтверждающих устранение нарушений.

Ранее в частном центре по уходу и присмотру за детьми "Сказка Лэнд" в Калининграде зафиксировали вспышку сальмонеллеза. Заболевание обнаружили у 16 человек. В их числе – 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 сотрудников учреждения.

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