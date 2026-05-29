29 мая, 12:57

Происшествия

В Чувашии шесть детей попали в больницу после отравления арбузом

Госпитализация понадобилась шести детям в Чувашии из-за отравления арбузом. Об этом сообщает региональный Минздрав.

"Вечером 28 мая за медицинской помощью обратились шесть детей с признаками пищевого отравления. Все они гостили в одном из населенных пунктов Канашского округа. По словам пациентов, недомогание возникло после употребления арбуза", – сказано в публикации ведомства.

Уточняется, что в данный момент заболевшим оказывается вся необходимая помощь. Минздрав республики дал рекомендации не торопиться с покупкой арбузов. Лучше дождаться начала сезона их созревания.

Главный внештатный диетолог регионального ведомства Алина Степанова отметила, что в ранних плодах может содержаться повышенное количество нитратов и других химических стимуляторов роста. Такой состав может вызывать серьезные отравления, в частности у детей.

Ранее острую кишечную инфекцию нашли у 35 учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя. Специалисты обнаружили у части заболевших РНК норовируса. По результатам проверки ту же инфекцию выявили у работницы пищеблока этого заведения. Роспотребнадзор региона заявил, что вирус передавался через продукты питания. Вероятным фактором стали готовые блюда.

