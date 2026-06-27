В Астраханской области госпитализировали 12 человек с сальмонеллезом

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Минимум 12 человек госпитализированы после приема готовой пищи из гастронома в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

"Зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди граждан, употребивших готовую продукцию, изготовленную на предприятии общественного питания с обслуживанием на вынос", – говорится в сообщении.

Все пострадавшие были доставлены в инфекционный стационар, где получают необходимое лечение. По результатам лабораторных исследований у них выявлен сальмонеллез.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий.

В Адыгее ранее приостановили работу заведения "Ешь" на 20 суток из-за нарушений санитарных норм, которые привели к заболеваемости вирусным гепатитом А у нескольких десятков людей. Индивидуальный предприниматель на судебное заседание не явился. Он также не предоставил суду никаких материалов, подтверждающих устранение нарушений.