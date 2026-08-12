Сильные вспышки могут произойти на Солнце 12 и 13 августа

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Солнечная активность 12 и 13 августа ожидается преимущественно низкой, однако не исключены сильные вспышки класса М. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ).

В геомагнитном поле 12 августа возможны слабые возмущения. На следующий день оно будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости.

Радиационная обстановка, по прогнозу, останется невозмущенной. При этом в отдельные часы суток ожидаются ухудшения условий коротковолновой радиосвязи.

В ночь на 13 августа москвичи смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды – до 100 "падающих звезд" в час.

Персеиды наблюдаются с середины июля по конец августа, но пик активности приходится на ночь, когда Земля пересекает самую плотную область шлейфа кометы Свифта–Туттля.

Частицы попадают в атмосферу на скорости около 60 километров в секунду, раскаляются и сгорают, оставляя за собой светящиеся полосы.