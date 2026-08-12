Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 13:31

Наука

Сильные вспышки могут произойти на Солнце 12 и 13 августа

Фото: 123RF.com/darakchi

Солнечная активность 12 и 13 августа ожидается преимущественно низкой, однако не исключены сильные вспышки класса М. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ИПГ).

В геомагнитном поле 12 августа возможны слабые возмущения. На следующий день оно будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости.

Радиационная обстановка, по прогнозу, останется невозмущенной. При этом в отдельные часы суток ожидаются ухудшения условий коротковолновой радиосвязи.

В ночь на 13 августа москвичи смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды – до 100 "падающих звезд" в час.

Персеиды наблюдаются с середины июля по конец августа, но пик активности приходится на ночь, когда Земля пересекает самую плотную область шлейфа кометы Свифта–Туттля.

Частицы попадают в атмосферу на скорости около 60 километров в секунду, раскаляются и сгорают, оставляя за собой светящиеся полосы.

Москвичи смогут наблюдать солнечное затмение 12 августа в течение 9 минут

Читайте также


наука

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика