Москвичи смогут увидеть сближение Венеры с молодой Луной

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Вечером 16 августа жители и гости Москвы смогут увидеть на небе сближение молодой Луны и Венеры. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Олег Угольников.

"Луна будет находиться в фазе растущего серпа, при этом освещенной окажется около 19% ее диска. Венера будет хорошо видна невооруженным глазом и станет самым ярким объектом вечернего неба. По общей яркости она уступает только Солнцу и Луне", – рассказал ученый.

Он добавил, что в бинокль или небольшой телескоп можно увидеть, что Венера имеет близкую к 50% фазу и выглядит как полумесяц.

Кроме того, в это же время можно будет наблюдать пепельный свет Луны – свечение темной части лунного диска, которое возникает из-за отражения солнечного света от освещенного полушария Земли.

В августе прогнозируется рекордное число астрономических событий. Например, вечером 12 августа ожидается полное солнечное затмение, а утром 28 августа – частное лунное. При этом оба явления будут частично видны на территории России. Также весь месяц на небе утром можно будет наблюдать все планеты, кроме Меркурия.