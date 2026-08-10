Мирошник назвал военным преступлением удар беспилотников ВСУ по Нижнекамску

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Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Нижнекамску является военным преступлением. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя произошедшее.

По его словам, на данный момент официальных данных о количестве пострадавших и погибших нет. Однако местные власти уже приняли решение об объявлении траура на территории республики.

ВСУ атаковали Нижнекамск в понедельник, 10 августа. В результате украинских ударов несколько человек погибли. Позже в пресс-службе главы Татарстана уточнили, что атака велась как на производственные, так и на гражданские объекты Нижнекамска.

Для помощи были направлены дополнительные бригады медицинских работников из Набережных Челнов.