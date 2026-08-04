Водитель погиб при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Брянской области

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Водитель погиб в результате атаки БПЛА на гражданский автомобиль в селе Лобки Погарского района Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

"ВСУ продолжают атаковать мирных жителей", – написал он в MAX.

Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и пообещал, что семье окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее три человека получили ранения после атаки беспилотника ВСУ на маршрутку – дрон-камикадзе ударил по пассажирской "Газели", которая ехала недалеко от поселка Погар. Ковальчук отметил, что водителю и двум пассажиркам оказали помощь в больнице, и пожелал им скорейшего выздоровления.

