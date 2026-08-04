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04 августа, 10:32

Политика

Туристам из РФ рекомендовали брать на Кубу воду и заряженные телефоны из-за блэкаутов

Фото: 123RF.com/zstockphotos

Посольство России рекомендовало туристам, планирующим поездки на Кубу, иметь при себе заряженные мобильные телефоны и запас питьевой воды из-за регулярных отключений электроэнергии. Об этом РИА Новости сообщил диппредставитель России в республике Виктор Коронелли.

Очередное полное отключение Национальной электроэнергетической системы произошло на Кубе во вторник, 4 августа, несмотря на восстановительные работы после предыдущего масштабного сбоя. По данным государственного издания Cubadebate, причиной нового отключения стало колебание в сети.

В начале 2026 года президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах против стран, поставляющих нефть на Кубу, что привело к блокаде и сбоям в энергосистеме острова. Свет пропал примерно у миллиона граждан.

Однако Трамп не возражал против гуманитарных поставок нефти другими странами, включая Россию. Также стало известно, что Турция предоставила Кубе плавучую электростанцию "Белгин Султан", которая прибыла в порт Гаваны и позволила оперативно подключиться к энергосетям без строительства стационарных объектов.

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