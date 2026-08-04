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04 августа, 10:36

Шоу-бизнес

Певицу Жанну Агузарову заметили на отдыхе с 22-летним другом

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Михаил Фролов

Певица Жанна Агузарова провела три дня в загородном отеле в компании 22-летнего друга, передает "СтарХит".

По информации издания, спутника артистки зовут Даниил Онищенко. Он увлекается пленочной фотографией и видеосъемкой. Ранее он работал журналистом в одном из петербургских изданий, сейчас ведет блог, где публикует в том числе снимки звезд. Вероятно, именно на этой почве молодой человек и сблизился с Агузаровой.

Как рассказала одна из гостей отеля, певица была вежлива с персоналом, но от фотографий отказывалась. Она посещала сауну и бассейн, возможно, пользовалась и другими оздоровительными услугами.

Ранее роман с 22-летним студентом закрутила 36-летняя дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина. С новым возлюбленным она появилась на премии Fashion Summer Awards.

Пара весь вечер держалась за руки и обменивалась взглядами. Кроме того, поклонники отметили, что девушка в последнее время преобразилась и начала буквально светиться от счастья.

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