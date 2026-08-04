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04 августа, 11:10

Шоу-бизнес

Ариана Гранде объяснила решение взять паузу в публичной деятельности

Фото: AP Photo/Invision/Richard Shotwell

Американская певица Ариана Гранде заявила, что ее решение сделать перерыв в публичной деятельности было заранее обдуманным и не связано с критикой в адрес ее внешности или какими-либо негативными событиями. Об этом сообщает Variety со ссылкой на слова исполнительницы во время концерта в Чикаго.

По словам Гранде, она давно планировала сократить свое публичное присутствие и приняла это решение осознанно. Певица отметила, что поклонники могли предположить, будто пауза стала реакцией на давление со стороны общественности, однако это не соответствует действительности.

"Людям иногда нужен перерыв", – сказала артистка.

Гранде также добавила, что довольна тем, как проходит ее текущий концертный тур, несмотря на обсуждения вокруг ее решения. По словам певицы, главным для нее остается связь с поклонниками и поддержка, которую она получает от них.

Ранее Гранде объявила, что возьмет паузу от публичной деятельности после завершения концертного тура Eternal Sunshine, который завершится 1 сентября выступлением в Лондоне. После этого она также выйдет из проекта мюзикла Sunday in the Park with George.

Внимание к состоянию здоровья певицы возросло после выхода клипа Petal и одноименного альбома 31 июля. Поклонники указывали на выраженную худобу певицы, которая может быть опасна для здоровья. Однако представитель артистки подчеркнул, что она стремится завершить тур на высокой ноте.

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