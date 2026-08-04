Умер вице-президент Творческого союза художников России Александр Рубец

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Вице-президент Творческого союза художников России Александр Рубец умер 1 августа в возрасте 72 лет из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщили РИА Новости в семье живописца.

"В легких тромб был, у него сердце вообще было слабое, он лечился последние месяцы – в одной больнице лежал, потом в реанимации", – говорится в сообщении.

Рубец родился в городе Гродно Белорусской ССР в 1953 году. В 1972 году он окончил Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова. Большую часть жизни Рубец провел в Пятигорске.

Художник часто участвовал в академических выставках Южного отделения Российской академии художеств (РАХ). В 2014 году в РАХ прошла его собственная выставка. За свою деятельность Рубец получил различные награды, в том числе золотую медаль РАХ, медаль "Леонардо" Союза дизайнеров России и серебряную медаль Союза художников России.