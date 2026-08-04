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04 августа, 16:59

Экономика

Россельхознадзор с 5 августа ограничит транзит мяса птицы из ЕС

Фото: 123RF.com/nkooume

С 5 августа 2026 года Россельхознадзор вводит временные ограничения на транзит через территорию России птичьего мяса и субпродуктов, которые произведены предприятиями Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ограничения вводятся в качестве меры предосторожности, а также для недопущения распространения эпизоотий и защиты потребителей. Причиной стало выявление незаконной перевозки субпродуктов птицы якобы германского происхождения через Польшу.

Груз пересек границу Таможенного союза на транспортном средстве с польскими номерными знаками и следовал транзитом через Россию в Узбекистан по фальсифицированным ветеринарным сертификатам.

Согласно анализу информационных систем Россельхознадзора и ответа немецкой ветслужбы, происхождение данной продукции неизвестно. Запрос также направлен в Узбекистан для выявления источника нелегальных поставок и установления отправителя товара.

Ограничения будут действовать до проведения переговоров с Европейской комиссией по результатам представленных материалов расследования по выявленным нарушениям. Тем не менее до 6 августа включительно есть возможность транзита продукции, сертифицированной и отгруженной до 5 августа.

Ранее временные ограничения на ввоз и транзит по территории России были введены в отношении продукции белорусского производителя ООО "Велес-Мит". Сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз в страну двух партий свиного шпика общим объемом 43,6 тонны. Причиной стали повторные нарушения норм и требований России, а также технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Россельхознадзор временно ограничит транзит мяса птицы из Евросоюза

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