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04 августа, 19:55

Происшествия

Автомобиль загорелся на Долгоруковской улице в Москве

Фото: Москва 24

Автомобиль загорелся на Долгоруковской улице в районе дома 6 в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, обстоятельства ЧП и информация о пострадавших уточняются.

В ведомстве предупредили, что движение транспорта в районе инцидента затруднено на 1 километр по направлению в область. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее водитель "Газели" врезался в две машины, стоявшие на буксировочной сцепке на МКАД. После этого "Газель" загорелась. В ДТП пострадали два человека.

Еще один случай произошел в Дагестане. На трассе Хасавюрт – Бамматюрт столкнулись "Лада Ларгус" и "Лада Приора". После удара последний автомобиль загорелся. Погибли три человека. Также три человека, включая двоих детей, пострадали.

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