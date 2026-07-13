Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 13:07

Происшествия

"Газель" загорелась после ДТП на МКАД

Фото: MAX/"Агентство "Москва"

Автомобиль "Газель" загорелся после аварии на МКАД около развязки с Новоухтомским шоссе. Об этом Агентству "Москва" сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, "Газель" и грузовик столкнулись на 7-м километре трассы, после чего первый автомобиль загорелся. Водителю оказывают помощь. На месте ЧП пожарные тушат горящий фургон.

В пресс-службе столичного Дептранса уточнили, что авария произошла на внешней стороне МКАД в районе развязки с улицей Молдагуловой. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по 3 полосам из 6 и затруднено на 2 километра. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее грузовик Sitrak сбил лося на 108-м километре МКАД. В результате ДТП животное погибло на месте, сам автомобилист травм не получил. Установление обстоятельств аварии находится на контроле в прокуратуре Восточного административного округа.

Кроме того, межрайонная природоохранная прокуратура Москвы контролирует вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде из-за гибели лося.

Водитель такси сбил курьера при повороте во двор в Москве

Читайте также


происшествияДТПпожаргород

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика