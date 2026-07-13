"Газель" загорелась после ДТП на МКАД

Фото: MAX/"Агентство "Москва"

Автомобиль "Газель" загорелся после аварии на МКАД около развязки с Новоухтомским шоссе. Об этом Агентству "Москва" сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, "Газель" и грузовик столкнулись на 7-м километре трассы, после чего первый автомобиль загорелся. Водителю оказывают помощь. На месте ЧП пожарные тушат горящий фургон.

В пресс-службе столичного Дептранса уточнили, что авария произошла на внешней стороне МКАД в районе развязки с улицей Молдагуловой. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по 3 полосам из 6 и затруднено на 2 километра. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее грузовик Sitrak сбил лося на 108-м километре МКАД. В результате ДТП животное погибло на месте, сам автомобилист травм не получил. Установление обстоятельств аварии находится на контроле в прокуратуре Восточного административного округа.

Кроме того, межрайонная природоохранная прокуратура Москвы контролирует вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде из-за гибели лося.