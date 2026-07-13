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13 июля, 12:14

Политика

Великобритания ввела санкции против сотрудников ГРУ и центра "Рыбарь"

Фото: Getty Images/picture alliance/Michael Kappeler

Великобритания ввела санкции в отношении сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России, которые якобы причастны к кибероперациям против Лондона. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные в обновленный черный список.

Кроме того, под ограничения подпали специалисты военно-аналитического центра "Рыбарь". В общей сложности Британия расширила антироссийский санкционный лист на 10 пунктов и внесла 14 новых имен в список, касающийся вопросов кибербезопасности.

В свою очередь, Евросоюз ввел дополнительные рестрикции против РФ в отношении девяти физлиц и четырех организаций за якобы имевшие место кибератаки против целей на территории европейских стран, говорится в распространенном пресс-службой заявлении главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.

По ее словам, "в ответ на вредоносную кибернетическую деятельность" организация ввела санкции против 13 физических и юридических лиц, в том числе "офицеров российской разведки, частных хакеров и частных компаний", которые, по версии Брюсселя, "способствуют России в дестабилизации ЕС, его участников и иностранных партнеров".

Ограничения подразумевают запрет на въезд в Евросоюз и блокировку банковских активов указанных лиц и организаций, если таковые в ЕС удастся найти.

При этом ранее Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет санкций против РФ к встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Однако он намерен включить в черный список 250 человек, работающих в разных сферах, в режиме промежуточных рестрикций, утверждала Каллас.

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Сюжет: Санкции
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