Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В течение минувших суток ВС РФ уничтожили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщали в Минобороны РФ.

Удары, в частности, были нанесены по местам хранения и цехам для сборки беспилотников дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Целями также стали временные пункты дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.

В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия российской армии.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили два морских парома типа "ро-ро" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку груза для ВСУ, в порту Черноморск. Там же удалось ликвидировать коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

Еще одни групповые удары высокоточным оружием были произведены в Краматорске в ДНР. Там ВС РФ уничтожили газораспределительную станцию, используемую в интересах ВСУ.