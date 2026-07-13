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13 июля, 12:52

Политика

ВС РФ поразили объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В течение минувших суток ВС РФ уничтожили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщали в Минобороны РФ.

Удары, в частности, были нанесены по местам хранения и цехам для сборки беспилотников дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Целями также стали временные пункты дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.

В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия российской армии.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили два морских парома типа "ро-ро" и контейнеровоз, осуществлявшие доставку груза для ВСУ, в порту Черноморск. Там же удалось ликвидировать коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

Еще одни групповые удары высокоточным оружием были произведены в Краматорске в ДНР. Там ВС РФ уничтожили газораспределительную станцию, используемую в интересах ВСУ.

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