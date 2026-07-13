Собянин: система ПВО отразила атаку еще двух БПЛА на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще два БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщает Сергей Собянин.

Таким образом за последние часы сбиты 59 дронов. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

Атака беспилотников на российскую столицу продолжается с ночи 13 июля. Всего в сторону Москвы двигались более 350 БПЛА.

В связи с ситуацией временные ограничения на полеты вводятся в московских авиагаванях. Сейчас они действуют в аэропорту Жуковский. Такие меры приняты для безопасности полетов.