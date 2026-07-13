Политика Надеждина отпустили из полиции до суда

Фото: ТАСС/Сергей Булкин (Борис Надеждин признан в РФ иноагентом)

Политика Бориса Надеждина (признан в РФ иноагентом) отпустили из отдела полиции после того, как в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Трунин.

По его словам, протокол был составлен по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций. Дело в отношении политика будет рассмотрено 17 июля в Долгопрудненском суде Подмосковья.

Как пояснил Трунин, дело связано с видеороликом с участием Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (признан экстремистским и запрещен в РФ), ссылку на который Надеждин разместил в своих социальных сетях.

Надеждина внесли в перечень иностранных агентов 10 июля. Причиной стало его участие в создании и распространении материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Кроме того, по данным Минюста РФ, он сообщал недостоверную информацию о действиях российских властей и об избирательной системе, призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

О задержании политика стало известно 13-го числа. Его отвезли в отдел полиции в Долгопрудном. Позднее сообщалось, что ему грозит до 15 суток ареста из-за демонстрации экстремистской символики.