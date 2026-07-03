Литературный критик Галина Юзефович попала в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо (Галина Юзефович признана иноагентом в РФ)

Минюст РФ включил литературного критика Галину Юзефович в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства.

Отмечается, что Юзефович распространяла недостоверную информацию о политике российских властей, а также выступала против СВО на Украине.

"Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Взаимодействует с организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ", – говорится в сообщении.

При этом сейчас Юзефович проживает за пределами страны.

Кроме того, в список были внесены публицист Инна Березкина и журналистка Екатерина Алалыкина (Екатерина Аренина. – Прим. ред.), проживающие за пределами РФ. В ведомстве заявили, что Березкина участвовала в распространении материалов иноагентов, а также выступала против СВО.

Помимо этого, она принимала участие в антироссийских акциях за рубежом, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Березкина взаимодействует с организациями, включенными в перечень иноагентов.

В свою очередь, Алалыкина также принимала участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, распространяла недостоверную информацию о властях РФ. Вместе с тем журналистка взаимодействует с организацией, включенной в реестр иноагентов.

Также Минюст включил в реестр российский видеопроект "Ромб", который распространял недостоверную информацию о политике властей РФ и недостоверные сведения для формирования негативного образа Вооруженных сил РФ. Известно, что учредителем проекта является иностранная некоммерческая организация.

Видеопроект выступал против СВО и осуществлял пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Принимал участие в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.

Ранее Минюст предложил фиксировать сделки иноагентов через нотариусов. Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко напомнил, что специальные счета для иноагентов были введены в марте 2025 года. Однако они находят способы обойти ограничения. Например, используют формы дарения, переуступки или брачного договора для передачи своих прав.