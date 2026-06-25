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25 июня, 20:55

Шоу-бизнес

Макаревич удивился информации об отсутствии поступлений на российские счета

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Андрей Макаревич признан в РФ иноагентом)

Основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич (признан в России иноагентом) удивился данным Минюста РФ о его спецсчетах. Об этом музыкант заявил в беседе с РБК.

Ранее замминистра юстиции Олег Свириденко сообщил, что на спецсчетах Макаревича было не более 100 тысяч рублей за все то время, что он признан иностранным агентом. Свириденко назвал это "невозможным" и предположил, что музыкант переоформил доходы и получает их через третьих лиц.

"Я уехал из России 4,5 года назад. Возвращаться не собираюсь. Никаких источников дохода в России не имею. Авторские отчисления мне не платят уже пять лет. Откуда деньги?" – задался вопросом Макаревич.

До этого сообщалось, что Минюст РФ может обязать иноагентов фиксировать сделки через нотариусов. Свириденко напомнил, что спецсчета для иностранных агентов были введены 1 марта прошлого года, однако люди находят способы обхода ограничений. В частности, используют формы дарения, переуступки или брачного договора для передачи своих прав.

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