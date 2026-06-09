Актриса Лия Ахеджакова может лишиться недвижимости в России

Фото: legion-media.com/Persona Stars Performance

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова может лишиться недвижимости в стране. Председатель Совета отцов России Андрей Згонников в разговоре с изданием "Абзац" предложил провести проверку деятельности актрисы на иностранное финансирование. Активист направил обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Так он прокомментировал новость о том, что Ахеджаковой, находящейся в Израиле, продолжает поступать пенсия из России. По данным журналистов, она каждый месяц получает 95 тысяч рублей – стандартные начисления, надбавки за звание народной артистки и премиальные выплаты имени братьев Васильевых.

Згонников отметил, что в российском законодательстве есть нормы, которые предусматривают возможность лишать людей специальных званий.

"Соответственно, нужно прекратить выплаты, которые предусмотрены этими званиями. Люди поменяли родину, значит, они предали свою страну, свой народ, значит, необходимо лишить их всех званий, всех выплат. И их недвижимость, их активы – валюта, золотые запасы, недвижимость, движимое имущество – должны пойти в пользу государства", – сказал собеседник издания.

Он также напомнил, что звания Ахеджаковой были присуждены ввиду любви к ней российского зрителя, поэтому все полученное ею необходимо направить на нужды страны. По словам активиста, сам факт побега за границу говорит о том, что актриса и остальные поступившие таким образом артисты сделали свой выбор и должны за него ответить.

Дополнительно Згонников предложил запретить перебежчикам проводить публичные мероприятия, вести бизнес в России, получать гонорары от званий и песен, чтобы не дать им возможности зарабатывать в стране после отъезда. Кроме того, он призвал расширить перечень иноагентов.

Ранее Совфед одобрил закон об аресте имущества граждан, совершивших правонарушения против интересов России за границей. К ответственности будут привлекаться за определенные административные составы, в том числе по статьям о злоупотреблении свободой массовой информации, возбуждении ненависти либо вражды, публичных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ, и дискредитации армии.