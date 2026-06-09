SHOT: актриса Лия Ахеджакова продолжает получать пенсию в РФ, находясь в Израиле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актриса Лия Ахеджакова продолжает получать пенсию в РФ, находясь в Израиле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, 87-летняя артистка ежемесячно получает выплату в размере 95 тысяч рублей. Это стандартные начисления, надбавки за звание народной артистки и премиальные выплаты имени братьев Васильевых.

Кроме того, за 2 года она пополнила вклады в российских банках на 2,2 миллиона рублей и заработала на процентных ставках около 200 тысяч рублей.

Ахеджакова большую часть времени проводит не в России, но иногда приезжает в Москву. Здесь же живет ее супруг Владимир Персиянов. В столице у пары есть недвижимость, например квартира на улице Удальцова стоимостью около 25 миллионов рублей и дом в элитном поселке "Молодой Писатель", который оценивается почти в 100 миллионов рублей.

По словам соседей, Персиянов ведет себя достаточно замкнуто, ездит в лифте отдельно и старается не вступать в диалоги.

В 2023 году ГУ МВД России по Москве начало проверку в отношении актрисы по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. На одном из выступлений она продемонстрировала флаг Украины, после чего в МВД обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Ахеджакова, в свою очередь, заявила, что украинский флаг ей вместе с букетом дал провокатор после концерта в Бремене. Актриса добавила, что сначала приняла флаг за шарф и не поняла, что передача символа Украины была сделана намеренно неизвестными людьми.

