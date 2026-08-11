Хуснуллин рассказал, как однажды удивил Путина жестким решением

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в разговоре с ТАСС вспомнил, как удивил Владимира Путина жестким кадровым решением.

Это произошло в 2020 году, когда Хуснуллин начинал работать в правительстве. По его словам, восемь регионов не выполнили годовой план по дорожному строительству. Из-за этого вице-премьер предложил президенту отстранить заместителей губернаторов, региональных министров и заказчиков, которые несли ответственность за сорванный участок.

Глава государства удивился такому подходу и спросил, зачем принимать такое жесткое решение. На это зампредседателя правительства ответил, что нельзя получать бюджетные деньги, не выполняя при этом в срок запланированный объем работ. Он также добавил, что это станет хорошим уроком для всех.

В итоге Путин поручил проработать вопрос с администрацией и главами регионов. Восьмерых чиновников отстранили от должностей.

Хуснуллин указал на то, что после этого не было ни одного региона, который не выполнил бы годовой план дорожного строительства.

Ранее вице-премьер выразил свое несогласие с выражением "В России две беды: дураки и дороги". Он подчеркнул, что страна находится среди лидеров по числу образованных людей и уровню интеллекта. Хуснуллин добавил, что считает этот лозунг не только несправедливым, но и непатриотическим.

