Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 14:19

Транспорт

Хуснуллин сообщил о планах привлечь КНР к строительству дороги вдоль Каспия

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Россия обсуждает участие КНР в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспийского моря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью РИА Новости.

"Мы очень хотим строить транспортную инфраструктуру не только за бюджетные деньги, но и за внебюджетные", – сказал он.

По словам вице-премьера, в настоящий момент отобрано уже порядка 20 транспортных проектов, которые прошли экспертизу Минтранса и получили заключения Минэкономразвития, что они имеют под собой экономическую основу и дают хорошую базу для развития.

Одним из таких проектов является создание автомобильного коридора вдоль Каспийского моря, который включает в себя не только Россию, Казахстан и Туркменистан, но и выход на Иран с дальнейшим продлением на Афганистан и Пакистан.

Ранее Хуснуллин отмечал, что строительство скоростной автотрассы Джубга – Сочи, которое приостановили из-за проблем с финансированием, отложено на 1–2 года. При этом строительство обхода Адлера будет продолжаться "несмотря ни на что", отмечал вице-премьер. Скоростная автомагистраль Джубга – Сочи должна сократить время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза.

Читайте также


транспорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика