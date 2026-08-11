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11 августа, 16:58

Политика

Путин пообщался с жителями Новосибирска после рабочей программы

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Соловьева

Владимир Путин во время рабочей поездки в Новосибирск вышел из автомобиля и поговорил с горожанами.

Глава государства остановил автомобиль Aurus на пути в аэропорт, где его ждали местные жители. Среди встречавших были дети, которые снимали президента на телефоны и выкрикивали: "Путин – лучший". Президент обнял их и напомнил, что скоро начнется учебный год.

Взрослые горожане поблагодарили президента за то, что он остановился и пообщался с ними. Путин пожал некоторым руку и пожелал им всего доброго, после чего вернулся в машину.

Во время поездки в Новосибирск Путин дал официальный старт работе завода по переработке молока ООО "Сибирская академия молочных наук" группы компаний "Эконива". Он также поздравил основателя компании Штефана Дюрре и поблагодарил его за эффективную работу, отметив, что ему приходится решать множество административных и финансовых вопросов.

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