11 августа, 13:12Политика
Путин заявил, что суверенитет и развитие России зависят от инноваций
Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва
Суверенитет и развитие России, в том числе в оборонной сфере, напрямую зависят от скорости внедрения инноваций. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания совета по науке и образованию в Новосибирске.
По словам президента, в современном мире от темпов создания и внедрения инноваций зависит буквально все, включая решение гражданских и оборонных задач, которые тесно переплетаются в технологическом плане.
Он также отметил, что в фундаментальных исследованиях всегда было и есть измерение, связанное с обеспечением обороны и национальной безопасности страны, разработкой перспективных технологий, техники и вооружений.
Ранее российский лидер призвал сделать так, чтобы объемы военного экспорта России существенно увеличились в соответствии с планом на этот год. При этом устойчивая и оперативная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса организована благодаря своевременно принятым мерам господдержки.
По словам главы государства, были сформированы важные заделы, которые помогают увеличить номенклатуру и географию поставок российской военной продукции.