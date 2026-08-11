Путин заявил, что суверенитет и развитие России зависят от инноваций

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Суверенитет и развитие России, в том числе в оборонной сфере, напрямую зависят от скорости внедрения инноваций. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания совета по науке и образованию в Новосибирске.

По словам президента, в современном мире от темпов создания и внедрения инноваций зависит буквально все, включая решение гражданских и оборонных задач, которые тесно переплетаются в технологическом плане.

Он также отметил, что в фундаментальных исследованиях всегда было и есть измерение, связанное с обеспечением обороны и национальной безопасности страны, разработкой перспективных технологий, техники и вооружений.

Ранее российский лидер призвал сделать так, чтобы объемы военного экспорта России существенно увеличились в соответствии с планом на этот год. При этом устойчивая и оперативная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса организована благодаря своевременно принятым мерам господдержки.

По словам главы государства, были сформированы важные заделы, которые помогают увеличить номенклатуру и географию поставок российской военной продукции.

