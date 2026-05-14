Путин призвал отходить от деления предприятий на гражданские и оборонные

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

В России нужно отходить от деления предприятий на оборонно-промышленные и гражданские, поскольку нынешние условия требуют проявления гибкости. Об этом заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей РФ в Национальном центре "Россия".

По его словам, в последние годы отечественные машиностроители работают в непростых условиях, однако им удается занимать новые позиции как в стране, так и за границей. Российский президент обратил внимание, что во всех обстоятельствах компании, их руководители и сотрудники демонстрируют гибкость и умение пользоваться нестандартными подходами.

"За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных оригинальных научных и технологических решений не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке", – сказал Путин.

Вместе с тем он призвал акцентировать внимание на росте скорости принятия решений в промышленности, пояснив, что Россия не может отстать от конкурентов.

"В их числе максимально широкое внедрение лучших технологических и организационных инноваций. Для чего нужно постоянно анализировать не только собственный, но разумеется, и лучший зарубежный опыт", – подчеркнул Путин.

Также, как отметил президент РФ, участники спецоперации способны оперативно находить ответы на вызовы, поэтому их опыт поможет промышленности. В связи с этим он поручил активно содействовать приходу ветеранов СВО в оборонно-промышленный комплекс.

Ранее Путин заявлял, что Россия увеличила производство средств поражения и боеприпасов более чем в 22 раза за последние годы. Тем временем выпуск средств индивидуальной защиты вырос почти в 18 раз, а производство бронетанкового вооружения – в 2,2 раза с 2022 года.

