Путин заявил, что РФ нарастила выпуск боеприпасов более чем в 22 раза за последние годы

Фото: kremlin.ru

Россия увеличила производство средств поражения и боеприпасов более чем в 22 раза за последние годы, сообщает RT со ссылкой на заявление Владимира Путина во время совещания по госпрограмме вооружения.

По его словам, также выпуск средств индивидуальной защиты вырос почти в 18 раз. Вместе с тем производство бронетанкового вооружения увеличилось в 2,2 раза с 2022 года.

Ранее Путин заявлял, что у России могут появиться новые системы вооружения вслед за "Орешником". В частности, системы гиперзвукового оружия, работа над этим уже ведется. Кроме того, президент обратил внимание на российское ядерное оружие, указав, что уровень его современности выше, чем в любой другой стране мира.

До этого российский лидер отмечал, что возможности Вооруженных сил РФ регулярно развиваются, в том числе осуществляется непрерывная работа по укреплению российской армии. В пример Путин привел улучшение военного состава, системы военного управления, а также оперативной и боевой подготовки.