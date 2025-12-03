Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 08:30

Политика

Россия и Индия могут начать разработку истребителя пятого поколения

Фото: ТАСС/EPA/ALI HAIDER

Совместная разработка истребителя пятого поколения может стать новым направлением сотрудничества России и Индии до 2030 года. Об этом ТАСС заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в преддверии российско-индийского саммита в Нью-Дели.

По его словам, основным направлением сотрудничества может стать взаимодействие в области боевой авиации, в том числе увеличение лицензионного производства самолетов Су-30МКИ и их модернизация.

Помимо этого, Москва и Нью-Дели в рамках партнерства до 2030 года могут сотрудничать в сфере ВТФ по современным системам ПВО, беспилотникам, совместному производству современных авиасредств поражения.

Речь идет о таких направлениях работы, как сухопутные вооружения, в частности модернизация ранее поставленной техники, разработка перспективного танка и боевой машины, а также оказание технического содействия в строительстве кораблей и их обслуживании, добавил директор ФСВТС.

Ранее Госдума ратифицировала межправительственное соглашение с Индией. Документ регулирует порядок отправки военных, кораблей и самолетов на территорию друг друга.

Установленный порядок будет применяться во время совместных учений, оказания гумпомощи, ликвидации последствий катастроф и других случаях по взаимной договоренности.

Индийские автомобили могут выйти на российский рынок

Читайте также


политика

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика