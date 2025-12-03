Россия и Индия могут начать разработку истребителя пятого поколения

Фото: ТАСС/EPA/ALI HAIDER

Совместная разработка истребителя пятого поколения может стать новым направлением сотрудничества России и Индии до 2030 года. Об этом ТАСС заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в преддверии российско-индийского саммита в Нью-Дели.

По его словам, основным направлением сотрудничества может стать взаимодействие в области боевой авиации, в том числе увеличение лицензионного производства самолетов Су-30МКИ и их модернизация.

Помимо этого, Москва и Нью-Дели в рамках партнерства до 2030 года могут сотрудничать в сфере ВТФ по современным системам ПВО, беспилотникам, совместному производству современных авиасредств поражения.

Речь идет о таких направлениях работы, как сухопутные вооружения, в частности модернизация ранее поставленной техники, разработка перспективного танка и боевой машины, а также оказание технического содействия в строительстве кораблей и их обслуживании, добавил директор ФСВТС.

Ранее Госдума ратифицировала межправительственное соглашение с Индией. Документ регулирует порядок отправки военных, кораблей и самолетов на территорию друг друга.

Установленный порядок будет применяться во время совместных учений, оказания гумпомощи, ликвидации последствий катастроф и других случаях по взаимной договоренности.