Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 14:11

Политика

Госдума ратифицировала соглашение с Индией об отправке военных, кораблей и самолетов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума во время пленарного заседания ратифицировала межправительственное соглашение с Индией, регулирующее порядок отправки военнослужащих, военных кораблей и самолетов на территорию друг друга. На рассмотрение документ внес российский кабмин в ноябре этого года.

Уточняется, что соглашение, подписанное в Москве 18 февраля 2025 года, направлено на укрепление военного сотрудничества между двумя странами.

Документ упорядочивает не только процедуру взаимного направления воинских формирований и техники, но и их материально-техническое обеспечение. Установленный порядок будет применяться во время совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по взаимной договоренности.

Как отмечается в пояснительной записке, ратификация документа упростит взаимное использование воздушного пространства и заход военных кораблей России и Индии в порты друг друга.

Ранее в Кремле анонсировали подписание важных документов во время визита Владимира Путина в Индию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что грядущий визит будет успешным.

Путин посетит Индию 4–5 декабря. Российский лидер прибудет по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Также он встретится с президентом страны Дроупади Мурму.

Читайте также


политика

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика