Госдума ратифицировала соглашение с Индией об отправке военных, кораблей и самолетов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума во время пленарного заседания ратифицировала межправительственное соглашение с Индией, регулирующее порядок отправки военнослужащих, военных кораблей и самолетов на территорию друг друга. На рассмотрение документ внес российский кабмин в ноябре этого года.

Уточняется, что соглашение, подписанное в Москве 18 февраля 2025 года, направлено на укрепление военного сотрудничества между двумя странами.

Документ упорядочивает не только процедуру взаимного направления воинских формирований и техники, но и их материально-техническое обеспечение. Установленный порядок будет применяться во время совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по взаимной договоренности.

Как отмечается в пояснительной записке, ратификация документа упростит взаимное использование воздушного пространства и заход военных кораблей России и Индии в порты друг друга.

Ранее в Кремле анонсировали подписание важных документов во время визита Владимира Путина в Индию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что грядущий визит будет успешным.

Путин посетит Индию 4–5 декабря. Российский лидер прибудет по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Также он встретится с президентом страны Дроупади Мурму.