29 декабря, 16:39

Город

Овца породы Уэссан поселилась на "Городской ферме" ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Карликовая овца Пятнашка поселилась на "Городской ферме" ВДНХ в Москве, сообщил телеграм-канал парка.

"Карликовый барашек породы Уэссан Чарли сегодня уехал жить в Московский зоопарк. А вместо этого они нам подарили овечку этой же породы", – говорится в сообщении.

На "Городской ферме" также отметили, что новому животному всего 4 года.

Ранее в парке поселились две нутрии. Одна из них бурого окраса, а вторая – шоколадного.

Нутрии будут жить в вольере с 4-летним самцом Семеном – он обитает на ферме уже несколько лет. Специалисты рассчитывают, что в результате появится потомство.

В возрасте полугода самка считается половозрелой и может рожать детенышей. Специалисты планируют подселять самок к Семену постепенно.

Московский зоопарк опубликовал видео с пандами, съезжающими с горки

животныегород

