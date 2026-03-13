13 марта, 03:56

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Турции

Фото: depositphotos/flogeljiri

Подземные толчки силой 5,3 балла были зафиксированы в центральной части Турции. Об этом сообщается на сайте европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения находился в 46 километрах к северу от города Токат с населением около 129 тысяч человек. Очаг при этом залегал на глубине 6 километров.

На момент публикации сообщений о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали на севере Японии. Его эпицентр находился в 21 километре к северо-востоку от поселка Отобе, в префектуре Хоккайдо.

Еще одно сейсмособытие было зафиксировано в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Его магнитуда составила 5,2, балла. Очаг подземных толчков залегал на глубине 212 километров.

