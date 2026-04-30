Стоимость билетов на "Сапсаны" между Москвой и Петербургом снижена на 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Билеты на скоростные поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, отправляющиеся 1 мая, можно приобрести по сниженной цене, сообщила пресс-служба ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

Уточняется, что билеты в экономический класс на эту дату можно приобрести по сниженной фиксированной стоимости – от 2,5 тысячи рублей.

Цена не будет зависеть от времени отправления, а только от категории места. Акция распространяется на вечерние рейсы: из Санкт-Петербурга – № 775, 777, 779, 781, 785, из Москвы – № 776, 778, 780, 782, 784.

Ранее сообщалось, что первый рейс поезда ускоренного следования "Таврия" № 17/18 стартовал с Казанского вокзала Москвы в Крым. Путешествие из столицы до первой остановки в Керчи займет сутки, а до Симферополя и обратно – 29 часов 40 минут.

