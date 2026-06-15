Прокуратура начала проверку по факту гибели рыбы в Москве-реке

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку сведений о гибели рыбы в Москве‑реке на юге города. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

К работе также привлечены специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы и ГПБУ "Мосэкомониторинг". Эксперты отобрали пробы воды.

Прокуратура держит на контроле установление причин случившегося. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Ранее на пляжи Уэльса выбросило сотни мертвых акул. Их обнаружила 65-летняя медсестра Полин Моррис. Предположительно, это произошло после того, как рыболовецкие суда сбросили прилов или потеряли часть улова в море.