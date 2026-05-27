BBC: сотни мертвых акул выбросило на пляжи Уэльса

Фото: Getty Images/LightRocke/Roberto Machado Noa

На пляжи Уэльса выбросило сотни мертвых акул. Вероятно, это произошло после того, как рыболовецкие суда сбросили прилов или потеряли часть улова в море, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на BBC.

Обнаружила акул 65-летняя медсестра Полин Моррис. Гуляя с собаками по пляжу Пембри в Кармартеншире, она наткнулась на огромную сеть, полную мертвых рыб.

"Это было ужасно видеть. Масштаб просто шокировал", – призналась женщина.

Он добавила, что находка настолько ее потрясла, что она даже задумалась отказаться от рыбы в рационе.

Почти одновременно похожую картину наблюдали и на пляже Сандерсфут в соседнем Пембрукшире.

Экологи предположили, что речь идет о кошачьих акулах, известных также как морские собачки. Основатель организации Sea Trust Wales Клифф Бенсон убежден, что это следствие работы траулера – судно просто избавилось от ненужного улова.

В природоохранном ведомстве Natural Resources Wales подтвердили, что никаких признаков химического или иного загрязнения воды не выявлено. Пляж Сандерсфут осмотрели, но значительную часть туш уже смыло в море. Эпизод в Пембри официально не фиксировали, однако в ведомстве также склоняются к версии сброса прилова либо потери промысловой сети.

Ранее на пляже Зиким к северу от сектора Газа обнаружили выбросившегося на берег крупного кашалота. Специалисты взяли образцы для исследований и захоронили тушу на этом же пляже. Там она будет разлагаться естественным путем несколько лет, пока не останется чистый скелет.