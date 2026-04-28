Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
28 апреля, 17:59

В мире

Застрявшего на Балтике кита повезут на глубину на барже

Фото: Getty Images/picture alliance/Marcus Golejewski

Операция по спасению кита Тимми, который застрял у острова Пель в Балтийском море, переходит в решающую стадию. Об этом стало известно из трансляции с места событий, которую ведет немецкий телеканал NEWS5.

Животное планируется вызволить уже 28 апреля. Министр окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания Тилль Бакхаус намерен контролировать спасательную операцию и снова выйдет в море на судне.

Утром спасатели приступили к подготовке больших пожарных рукавов. Их используют в качестве строп для фиксации туши кита. Около полудня волонтеры развернули кита и оттащили по вырытому в песке желобу к барже. Буксир подцепит ее и вывезет на достаточную для кита глубину в море.

Кита весом около 15 тонн и размером 12–15 метров заметили на мелководье в Балтийском море на севере ФРГ еще в конце марта. Несколько попыток спасти его закончились неудачно, так как грунт оказался слишком твердым для землесосной установки.

В итоге специалисты применили плавучие экскаваторы на специальных понтонах. Позже стало известно, что кит смог уплыть самостоятельно, однако через некоторое время вновь застрял. В связи с этим немецкие спасатели вновь начали операцию по спасению.

Спустя некоторое время СМИ сообщили, что Тимми начал свободно передвигаться в воде. При этом власти уже разработали план на случай смерти кита. Предполагалось, что его останки переработают в биодизельное топливо.

Читайте также


животныеза рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика