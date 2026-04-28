Тела всех шестерых погибших обнаружены на месте схода лавины на руднике в Бурятии

Поисковые работы завершились на месте схода лавины на руднике "Ирокинда" в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Спасатели обнаружили тела еще двух человек, погибших в ЧП, уточнили в ведомстве, добавив, что, таким образом, все шесть жертв были извлечены из-под завалов.

Лавина сошла на руднике в Муйском районе Бурятии утром 28 апреля. В этот момент девять человек проводили работы по расчистке технологической дороги. Трое из них смогли самостоятельно выбраться, а остальные остались придавлены снежной массой. В их числе оказались мужчины 1971, 1986, 1988, 1990, 2000 и 2007 годов рождения.

На месте ЧП оперативно организовали поисково-спасательные работы с участием 60 человек и пяти единиц спецтехники. Позднее на помощь из Улан-Удэ вылетела еще одна группа в составе пяти человек. Также к операции привлекался борт санавиации.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.