Шесть человек оказались под завалами после схода снега на руднике в Бурятии

Шесть человек оказались под завалами после схода снега на руднике "Ирокинда" в Бурятии, заявили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел, когда девять человек проводили работы по расчистке технологической дороги. Предварительно, трое граждан смогли выбраться самостоятельно. На место ЧП вылетел вертолет Ми-8 со спасателями, которые будут проводить поисково-спасательные работы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. Точное количество пострадавших и их местонахождение устанавливаются.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", – указали в пресс-службе СК России.

Ранее лавина сошла в дагестанском селе Шайтли, завалив женщину и ребенка. Спасатели и волонтеры смогли достать пострадавших из-под снежного завала. Они были живы, с ними работали врачи. Однако позднее женщина скончалась.