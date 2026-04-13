13 апреля, 22:51
Скончалась женщина, попавшая под снежный завал в Дагестане
Скончалась женщина, которую вытащили из-под снежных завалов в Цунтинском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
"Оперативная эвакуация и усилия медиков не смогли вернуть ей жизнь", – указано в сообщении.
Лавина сошла в дагестанском селе Шайтли 13 апреля. Она завалила женщину и ребенка. Уточнялось, что борт МЧС не удавалось привлечь к работам из-за сложных метеорологических условий.
Позже сообщалось, что спасателям и волонтерам удалось достать женщину и ребенка из-под снежного завала. Они были живы, с ними работали медики.