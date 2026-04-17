Олеся Иванченко прокомментировала слезы во время шоу с Лебедевым

Блогер и телеведущая Олеса Иванченко прокомментировала слезы во время шоу "Натальная карта" с дизайнером Артемием Лебедевым. Пост об этом она опубликовала в своем телеграм-канале.

Во время шоу Лебедев постоянно отвечал девушке односложно и не давал развернутых ответов, из-за чего Иванченко расплакалась. Ее соведущий Дмитрий Журавлев обратил внимание, что дизайнер высказывался в своем "обычном, провокационном формате", в ответ на что девушка подчеркнула, что не понимает, какой смысл продолжать беседу.

"Я понимаю, что где-то попадаю, а он просто говорит провокациями. А мне что от этого?" – сказала Иванченко.

После этого она призналась, что немного устала, и попросила дать ей время.

Комментируя инцидент, блогер поблагодарила всех за поддержку. Она назвала этот выпуск самым сложным за всю историю шоу и добавила, что он вызвал разную реакцию, подчеркнув, что "это нормально".

"Но вы меня извините, а с чего вообще мне должно было хватать выдержки? Я не солдат во время строевой подготовки. Я женщина. Я эмоциональна. Говорила Артемию и готова сказать публично – было очень тяжело", – подчеркнула ведущая.

Она также отметила, что готовилась к выпуску две недели и пыталась зайти "в глубину героя", а также проделала большую работу, которая обесценивалась "примерно каждую секунду".

"Да, это шоу. Но я тоже живой человек, который имеет право на любую живую реакцию. На Артемия никаких обид я не держу, мой личный принцип в таких ситуациях. Не случилось. И так тоже бывает. Всех благодарю!" – заключила Иванченко.

Ранее суд в Москве оштрафовал Лебедева за публичное осквернение религиозных символов. В своем телеграм-канале блогер рассказал, что не понимает, почему в мавзолеях лежат "напоказ трупики". Он также удивился количеству людей, которые хотят посетить подобные места и приложиться к мощам.

