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02:50

Политика

Трамп провел телефонные переговоры с представителями Ирана

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонные переговоры с высокопоставленными иранскими чиновниками. Об этом он заявил в беседе с журналистом Fox News Трейем Ингстом.

По словам Трампа, представители Ирана просили его остановить бомбардировки. В ходе последней волны ударов по республике американские войска применили 49 крылатых ракет Tomahawk, указал глава Белого дома.

Трамп заверил, что США вскоре прекратят обстрелы Ирана. Однако он пригрозил более масштабными ударами на следующий день, если Тегеран не подпишет соглашение с Вашингтоном.

"Мы разбомбим их ко всем чертям завтра ночью (ночь на 12 июня. – Прим. ред.)", – заявил Трамп.

Между тем представители Ирана уже успели опровергнуть слова Трампа о якобы состоявшихся телефонных переговорах, как сообщает агентство Tasnim. В Тегеране заявили, что вместо контактов с США республика намерена ответить на вооруженную агрессию.

Армия США возобновила удары по территории Ирана в ночь на 10 июня в ответ на сбитый над Ормузским проливом ударный вертолет AH-64 Apache. Под обстрел попали иранские средства ПВО, наземные пункты управления и радиолокационные станции наблюдения.

В ответ иранские войска нанесли удары по американским базам в регионе, а также атаковали с помощью беспилотников силы 5-го флота США в Бахрейне.

Этой ночью американские военнослужащие продолжили наносить удары по Ирану. Звуки взрывов были слышны в провинции Фарс, городах Сирик, Минаб, Бендер-Аббас, а также на западе Тегерана и в округах Кешм и Минаб.

Иран и США возобновили обстрелы

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