График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:25

Политика

Иран закрыл Ормузский пролив для прохода любых судов

Фото: ТАСС/AP/Amirhosein Khorgooi

Тегеран принял решение вновь закрыть проход через Ормузский пролив для всех типов судов на фоне атак США по Исламской Республике. Об этом сообщает центральный штаб военного командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия", заявление которого приводит иранское гостелевидение.

Уточняется, что движение через пролив закрыто в том числе для нефтяных танкеров и торговых судов.

"Любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано", – заявили в штабе.

Американские войска начали наносить дополнительные удары по военным целям на территории Ирана в ночь на 11 июня. Утверждается, что данные удары стали ответом на необоснованную и продолжающуюся агрессию со стороны Ирана. Звуки взрывов раздаются сразу в нескольких городах и округах республики.

Между тем Тегеран призвал президента США Дональда Трампа воздержаться от каких-либо угроз в адрес Ирана, а также отказаться от языка террора, если американские власти действительно заинтересованы в дипломатическом решении конфликта.

Трамп заявил о готовности сохранить морскую блокаду Ирана

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика