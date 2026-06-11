Иран закрыл Ормузский пролив для прохода любых судов

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Тегеран принял решение вновь закрыть проход через Ормузский пролив для всех типов судов на фоне атак США по Исламской Республике. Об этом сообщает центральный штаб военного командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия", заявление которого приводит иранское гостелевидение.

Уточняется, что движение через пролив закрыто в том числе для нефтяных танкеров и торговых судов.

"Любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано", – заявили в штабе.

Американские войска начали наносить дополнительные удары по военным целям на территории Ирана в ночь на 11 июня. Утверждается, что данные удары стали ответом на необоснованную и продолжающуюся агрессию со стороны Ирана. Звуки взрывов раздаются сразу в нескольких городах и округах республики.

Между тем Тегеран призвал президента США Дональда Трампа воздержаться от каких-либо угроз в адрес Ирана, а также отказаться от языка террора, если американские власти действительно заинтересованы в дипломатическом решении конфликта.