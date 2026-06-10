В Иране призвали Трампа воздержаться от угроз в адрес Тегерана

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен воздержаться от каких-либо угроз в адрес Тегерана. С таким заявлением выступил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани во время заседания Совбеза всемирной организации.

"Иран никогда не вел переговоры под угрозами и давлением и никогда не подчинится давлению или принуждению. США неоднократно проводили эту провалившуюся политику и уже должны были понять, что угрозы и военное запугивание контрпродуктивны", – указал Иравани.

Дипломат призвал Вашингтон отказаться от языка террора, если американские власти действительно заинтересованы в дипломатическом решении конфликта, а также взаимодействовать с Ираном на основе взаимного уважения, суверенного равенства и полого соблюдения международного права.

В ночь на 10 июня войска США нанесли новые удары по объектам в Иране в ответ на инцидент со сбитым американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. По мнению Трампа, именно Тегеран стоит за данной атакой.

Ближе к утру американское командование сообщило о завершении ударов по Ирану. По данным СМИ, взрывы раздались в портовом городе Бендер-Аббас, а также на островах Кешм и Сирик. В Белом доме считают, что данная атака стала предупреждением для Тегерана и не повлияет на ход дипломатического урегулирования конфликта.

В ответ армия Ирана атаковала несколько американских баз на Ближнем Востоке, а также силы 5-го флота США в Бахрейне. В Тегеране предупредили, что при повторении агрессии США по указанным целям будут нанесены более серьезные и обширные удары.