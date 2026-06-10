Иран нанес ответные удары по базам США на Ближнем Востоке

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Армия Ирана атаковала несколько американских баз на Ближнем Востоке в ответ на удары США по Исламской Республике. Об этом сообщает издание Press TV со ссылкой на Центральный штаб военного командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия".

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) атаковал с помощью беспилотников силы 5-го флота США в Бахрейне.

В Тегеране предупредили, что при повторении агрессии США по указанным целям будут нанесены более серьезные и обширные удары.

Войска США нанесли новые удары по объектам в Иране в ночь на 10 июня в ответ на инцидент со сбитым американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. По мнению президента США Дональда Трампа, именно Тегеран стоит за данной атакой.

Ближе к утру американское командование сообщило о завершении ударов по Ирану. По данным СМИ, взрывы раздались в портовом городе Бендер-Аббас, а также на островах Кешм и Сирик. В Белом доме считают, что данная атака стала предупреждением для Тегерана и не повлияет на ход дипломатического урегулирования конфликта.

